Super Running conoce a Gocho, el corredor de la sombrilla

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero. Uno de los invitados al espacio runner va a ser Miguel Ángel Molina, también conocido como Gocho. Este corredor tiene un gran bagaje de carreras disputadas en diferentes distancias tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, así como pruebas de ultrafondo de 24 horas. Una de las particularidades que tiene es que siempre porta en su cabeza una pequeña sombrilla. Miguel Ángel explicará cómo desarrolla sus entrenamientos para preparar cada una de las carreras en las que toma parte, las sensaciones que vive en cada una de ellas y lo que representa acumular tantos kilómetros en sus piernas.

Por otro lado, Super Running conocerá la Carrera Solidaria Falla El Rabal de Catarroja, que este año celebrará su sexta edición. Esta prueba presenta un importante componente solidario ya que se hace en favor de Cazarettos. Martín González, organizador de la carrera, dará todos los detalles de la misma. Programada para el próximo 8 de febrero, la prueba tiene un trazado de seis kilómetros que discurre prácticamente de manera íntegra por el casco urbano de Catarroja con salida y llegada en la avenida Rambleta, justo enfrente del Casal El Nou Palleter de la falla El Rabal. Al margen de las inscripciones, la carrera ofrece la posibilidad de contribuir a la causa solidaria con el dorsal cero mediante un donativo voluntario. El objetivo de los organizadores pasa por recuperar la esencia de la prueba, que tras comenzar en 2013 tuvo un paréntesis de unos años, retomándose posteriormente para reforzar su vertiente solidaria. Una de las particularidades es la gran cantidad de premios que otorga, donde las comisiones falleras tienen un papel destacado.

En el apartado de actualidad, el programa hablará del arranque del 21 Circuito Caixa Popular de Carreras de la Ciutat de València con la Carrera Popular Galápagos 3F. La prueba, que atravesó el barrio de Tres Forques, contó con 5.965 personas que lograron cruzar la meta en la modalidad competitiva. La carrera recorrió 5.000 metros después de que se diera el pistoletazo de salida por parte de la concejala de Deportes, Rocío Gil, junto con las entidades valencianas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la causa social vinculada este año al Circuito. En clave deportiva, la Carrera Galápagos, siempre rápida y con duelos interesantes, contó con la victoria de Borja Añón (CD Metaesport), quien completó la distancia en 14:58, seguido de Pablo García, compañero de club, con 15:03, y de Rubén Merino (Poblats Marítims), con un tiempo de 15:07. En la categoría femenina, Laura Méndez se estrenó con su nueva camiseta del Serrano Club de Atletismo, logrando una poderosa victoria al entrar en meta con un crono de 16:46, seguida de María Guzmán (Redolat Team) con 17:18 y de Marta Gómez (Club Muir i Castell-Blumaq), con 17:20.