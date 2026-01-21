David García Sebastiá

Un estudio valenciano ahonda en la ciencia del envejecimiento

En el Levante en Directe de hoy hemos conocido el estudio desarrollado por el Doctor José Pérez Maletzki, investigador de la Universidad Europea de Valencia y por el Doctor Jorge Sanz Ros, de la Universidad de Stanford. El estudio ha consistido en la elaboración de un mapa sobre la ciencia del envejecimiento. Para su desarrollo, se han empleado técnicas de Inteligencia Artificial y procesamiento del lenguaje natural. Pérez Maletzki ha desvelado además las conclusiones del mismo y que han ahondado principalmente en los tratamientos efectivos contra enfermedades asociadas al envejecimiento como el alzhéimer o el Parkinson.