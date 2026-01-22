Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzEntrevista a Lola HerreraSueldo FordAdiós Levante UDPisos ValenciaEducación concertadaHeroína Valencia
instagramlinkedin
Los Payasos de la Tele, un espectáculo universal

Los Payasos de la Tele, un espectáculo universal

David García Sebastiá

Los Payasos de la Tele, un espectáculo universal

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

En Levante Televisión, hemos charlado con Rodrigo Aragón, uno de los representantes de la conocida familia de los payasos de la tele, quien precisamente ha hablado sobre el espectáculo de los Payasos de la Tele que se puede ver en el Centro Comercial MN4 de Alfafar hasta el próximo 1 de febrero. Rodrigo Aragón ha explicado lo que el espectadores encuentra en una representación en la que pueden disfrutar desde los más mayores hasta los más pequeños.

TEMAS

Tracking Pixel Contents