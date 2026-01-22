David García Sebastiá

Los Payasos de la Tele, un espectáculo universal

En Levante Televisión, hemos charlado con Rodrigo Aragón, uno de los representantes de la conocida familia de los payasos de la tele, quien precisamente ha hablado sobre el espectáculo de los Payasos de la Tele que se puede ver en el Centro Comercial MN4 de Alfafar hasta el próximo 1 de febrero. Rodrigo Aragón ha explicado lo que el espectadores encuentra en una representación en la que pueden disfrutar desde los más mayores hasta los más pequeños.