El secreto mejor guardado de las falleras mayores 2026 inicia el “Tot és Festa” este fin de semana

Esta semana, Tot és Festa, el espacio de referencia de la fiesta fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, ofrece una edición cargada de emoción, anticipación y compromiso social, marcada por la proximidad de uno de los momentos más esperados del calendario fallero: las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia.

El programa abre con una entrevista muy especial a Alejandro Moliner, responsable de Álvaro Moliner Indumentaria, apenas una semana antes de la Exaltación. En una conversación cercana y reveladora, Moliner analizará las tendencias actuales en la tradición indumentaria valenciana, el equilibrio entre innovación y respeto a la historia, y abordará junto con Bronchud el secreto mejor guardado de cada ejercicio fallero: el color de los espolines de las Falleras Mayores de Valencia 2026. Una charla que despertará expectación y pasión entre los amantes de la indumentaria.

En este contexto tan especial, el programa anuncia sus emisiones especiales con motivo de las exaltaciones: el Especial Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, el viernes a las 20:30 horas, y el Especial Exaltación de la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, el sábado a las 16:00 horas, ambos con la dirección y presentación de Jaume Bronchud. Dos citas imprescindibles para vivir de cerca uno de los actos más solemnes y emotivos de la fiesta.

«Estamos en una semana clave para las Fallas», apunta Bronchud, «donde tradición, emoción y compromiso social se dan la mano». «Este programa es un reflejo de todo lo que somos capaces de hacer juntos como mundo fallero», afirma el director y presentador.

La solidaridad será otro de los grandes ejes del programa con la entrevista a Borja Oller, presidente de la Agrupación de Rascanya, y Ana Checa, fallera mayor 2024 de Músic Espí. Ambos presentarán la cena solidaria organizada por las falleras mayores de aquel ejercicio a beneficio de la lucha contra el cáncer de pulmón, una iniciativa en la que Jaume Bronchud colaborará activamente, sumando el compromiso del programa a una causa que une al mundo fallero más allá de la fiesta.

El espacio de análisis llegará con el “Consell de Savis”, que reunirá a Fernando Manjón, Julio Torras, José Vicente Marco y Cristina Estévez para repasar los mejores momentos de la reciente entrega del Premio Pepe Monforte, concedido esta semana a Ángel Marcos Devís y a Tot és Festa. El programa ofrecerá íntegro el discurso pronunciado por Jaume Bronchud, en el que agradeció el galardón en nombre de todo el equipo y reivindicó el valor colectivo del trabajo realizado durante años.

Además, el programa se hará eco de la cena de germanor con la que la falla Corretgeria ha cerrado sus cursos formativos para presidentes, responsables económicos y secretarios, destacando la importancia de la formación para el buen funcionamiento de las comisiones. También se presentará la segunda edición de la Ruta de la Tapa Solidaria, impulsada por la Agrupación de Fallas Quart–Sagunt, una iniciativa que une gastronomía, solidaridad y fiesta.

Tot és Festa se emite en Levante Televisión este sábado a las 21:40 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.