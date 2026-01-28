David García Sebastiá

Esperanza y sonrisa, dos armas letales contra el cáncer

En el Levante en Directe hemos charlado con Amparo Ruiz, madre de Iraila, la niña valenciana de 11 años que falleció de cáncer durante la emisión del programa La Voz Kids. Este viernes y sábado, en Albalat de la Ribera, y el domingo, en Bellreguard se representará Laika Diamond, una obra de teatro en beneficio de la Asociación Esperanza y Sonrisa, fundada por la propia Amparo Ruiz, y que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.