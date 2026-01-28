El Gran Premio de Atletismo y la Carrera Never Stop, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero. En la edición de esta semana se hablará del Gran Premio Internacional de Atletismo que tendrá lugar en Valencia el próximo 31 de enero en el Velódromo Luis Puig. Entre otros alicientes, el evento deportivo contará, un año más, con la presencia del mejor atleta valenciano del momento: Quique Llopis, subcampeón de Europa, cuarto en el Campeonato del Mundo del pasado verano y cuarto en los Juegos Olímpicos de París. El especialista en los 60 metros vallas comenzó su temporada de pista cubierta en Luxemburgo, y posteriormente compitió el 24 de enero en Düsseldorf (Alemania).

María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, dará todos los detalles del certamen. Cabe recordar que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se ha convertido en nuevo patrocinador del Gran Premio Internacional de Atletismo de Valencia, dentro de sus proyectos de acción social en la ciudad. La SD Correcaminos, entidad organizadora de la prueba, lleva años ligada al gran premio patrocinando la prueba del 3.000, convertida cada año en el Memorial Toni Lastra, en honor al histórico presidente del club y uno de sus fundadores. Ahora, la entidad da un paso más con el patrocinio global del evento a través del Maratón Valencia, cuyos fondos proceden de los excedentes de la edición de 2025 y que se están reinvirtiendo en programas de fomento del atletismo en la provincia como Comparte Maratón o la mejora de instalaciones deportivas en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.

Por otro lado, Super Running también dará todos los detalles de la segunda cita del Circuito de Carreras Populares de Valencia, que llegará el próximo domingo con la XI Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas”, con salida y meta en la avenida de Francia. Esta prueba es una de las cuatro que componen el circuito, con un recorrido homologado de 5.000 metros. Representantes del club organizador, Never Stop Running, explicarán todos los pormenores de la carrera.

Noticias relacionadas

En el apartado de actualidad, el programa informará sobre la evolución de las obras del carril runner en el circuito Valencia Ciudad del Running. Además, se darán detalles de importantes pruebas que abren inscripciones como el GP Velas Maratón, que se celebrará el 16 de mayo, o el Trail Alcudia de Crespins, previsto para el 8 de marzo. Alejandro Sanz, desde Alberic, traerá las novedades más destacadas del ámbito runner de la comarca de La Ribera.