Ribarroja y La Ribera, plazas destacadas en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana se hablará de una carrera mítica en la provincia de Valencia. Se trata de la Media Maratón de Ribarroja, que este año celebrará su 28ª edición. La prueba tendrá lugar el próximo 1 de marzo y se retomará tras un año de paréntesis, ya que la edición pasada no pudo celebrarse debido a que durante el trazado algunas infraestructuras todavía se encontraban dañadas tras la DANA.

Toni Montoya, cabeza visible del C.D. Metaesport, club organizador de la carrera, y un representante del Ayuntamiento de Ribarroja darán todos los detalles de la prueba, que arrancará a las 9 horas. Cabe recordar que, al margen de la distancia del medio maratón, también se ofrecerá la opción de la 5K. En total, la organización ha dispuesto 1.700 dorsales para la prueba larga y 800 para la más corta.

Super Running también hablará del inicio de uno de los circuitos con más tradición en la provincia, el Circuit Ribera del Xúquer, que este año celebrará su 14ª edición. Este circuito está conformado por un total de 14 carreras con un máximo de 10 kilómetros de distancia en cada una de ellas. El circuito transita por localidades con tradición runner como L’Alcúdia, Alberic, Carlet o Carcaixent, así como por municipios más pequeños como Manuel, Gavarda o Énova. La primera cita llegará este próximo domingo con la Volta a Peu a L’Alcúdia, que celebrará su 37ª edición, confirmando su arraigo.

El programa se completará con los apuntes de actualidad más destacados. Así, el espacio hablará de la XI Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas”, segunda prueba del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, que reunió a más de 7.000 corredores y corredoras en la avenida de Francia. La prueba, sobre un recorrido de 5 kilómetros homologados, se disputó en un ambiente festivo y deportivo. En categoría masculina, el vigente campeón Borja Añón se vio superado por Álex Hontecillas (Bikila), quien cruzó primero la meta con un tiempo de 14:49, seguido del corredor del CD Metaesport con 14:52. En categoría femenina, contundente victoria para la atleta del Serrano Club de Atletismo, María Ureña, con un tiempo de 16:15, aventajando a María Nieves Campos (16:55), del Club de Atletismo Albacete.

Noticias relacionadas

El programa también abordará el convenio firmado por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través de su organizador la SD Correcaminos, y la Universitat Politècnica de València (UPV), para fomentar la práctica del atletismo tanto en la comunidad universitaria como en la ciudad de Valencia. El acuerdo permitirá el uso compartido de la pista de atletismo de la UPV, garantizando el acceso a todos los clubes de atletismo valencianos y atletas federados.