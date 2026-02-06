La esencia del casal y la emoción de las exaltaciones protagonizan “Tot és Festa”

Esta semana, «Tot és Festa», el programa de referencia del universo fallero dirigido y presentado por Jaume Bronchud, ofrece una entrega marcada por la convivencia de casal, la emoción institucional y el recuerdo a quienes dejaron una huella imborrable en la fiesta.

El programa abre con la sección “Gent de casal”, que recibe la visita de la falla El Poble de Tavernes Blanques. Sus máximos representantes, Vicente, Eneko, Noelia y Nerea, compartirán con la audiencia cómo se vive el día a día de una comisión que respira germanor, ilusión y trabajo constante. Una conversación cercana que refleja la esencia más auténtica del casal y la importancia de las fallas como espacio de convivencia intergeneracional.

También en esta sección tomará protagonismo la falla Isabel de Villena – Gregorio Gea, de Mislata, representada por Emilio, su presidente, junto a Lorena, Paula y Sergio. Sus testimonios permitirán conocer los proyectos de la comisión, la ilusión con la que afrontan el ejercicio y su compromiso con el barrio y con su pasión por la pólvora a través de la peña de Els Espartans.

A continuación, «Tot és Festa» repasará los mejores momentos de las exaltaciones celebradas el pasado fin de semana de las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader. Dos actos solemnes celebrados en el Palau de la Música, cargados de simbolismo, emoción, elegancia en la indumentaria y discursos llenos de sentimiento, que marcaron el inicio oficial de su reinado. El programa revivirá instantes clave de ambas exaltaciones, retransmitidas en directo por los especiales de Levante Televisión.

El tono más desenfadado llegará con “Xarraeta i Masclets”, la tertulia más disparatada de las fallas, con Diego Palacios, Cristina Estévez y Merche Garín. Con humor e ironía comentarán las exaltaciones, la anécdota de los canastilleros y la inauguración de la Exposición del Ninot. Este bloque incluirá un especial recuerdo a Julián Carabantes, figura muy querida del mundo del playback, con mención a su mítico “Vota 181”.

Como resume Jaume Bronchud: «Este programa es un abrazo al casal, a la emoción de las exaltaciones y al recuerdo de quienes nos enseñaron a vivir la fiesta con pasión». «Son fallas en estado puro», afirma el director y presentador.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30 y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.