David García Sebastiá

Pon tu Voz en Nuevo Centro inicia su 12ª edición

Levante en Directe ha dado todos los detalles de 12ª edición de `Pon tu voz en Nuevo Centro´ el concurso musical que este año celebra su 12ª edición con la presencia del responsable de Relaciones Externas de Nuevo Centro, David Mazcuñán, y el director de la Academia Europa, Blas Zamora. El certamen, que ya tiene las inscripciones abiertas celebrará la final el 9 de mayo y entregará premios por valor de 6.000 euros. De manera paralela, tendrá lugar la 8ª edición del Festival Junior. Levante Televisión es la televisión oficial del concurso un año más y ofrecerá la gran final.