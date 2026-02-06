Secciones

Es noticia
Exposición del NinotPerfumerías PrietoChabolas MestallaBorrasca MartaTiempo ValenciaCiberataqueTaller clandestino GuadassuarPlanes en Valencia
instagramlinkedin
Pon tu Voz en Nuevo Centro inicia su 12ª edición

Pon tu Voz en Nuevo Centro inicia su 12ª edición

David García Sebastiá

Pon tu Voz en Nuevo Centro inicia su 12ª edición

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Levante en Directe ha dado todos los detalles de 12ª edición de `Pon tu voz en Nuevo Centro´ el concurso musical que este año celebra su 12ª edición con la presencia del responsable de Relaciones Externas de Nuevo Centro, David Mazcuñán, y el director de la Academia Europa, Blas Zamora. El certamen, que ya tiene las inscripciones abiertas celebrará la final el 9 de mayo y entregará premios por valor de 6.000 euros. De manera paralela, tendrá lugar la 8ª edición del Festival Junior. Levante Televisión es la televisión oficial del concurso un año más y ofrecerá la gran final.

TEMAS

Tracking Pixel Contents