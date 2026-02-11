Juanma Romero

El Corte Inglés, un año más, y van once, al lado del Circuit Solidari Parc Natural de l´Albufera

El Corte Inglés de Colón acogió la presentación de la undécima edición del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera con la presencia de representantes de los municipios que participan en el Circuit, organizadores y patrocinadores. El Circuit vuelve a recorrer los lugares más emblemáticos de l´Horta Sud y la Ribera Baixa, en torno al mayor lago de España. El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Picassent, Sueca, Silla, El Perelló, Almussafes, Sollana, Riola, Alfafar y Catarroja.