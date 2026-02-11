David García Sebastiá

`Los días que no existieron´, una conjunción entre el nazismo y el terrorismo de ETA

Daniel Ramírez ha pasado por el programa Levante en Directe de Levante Televisión. El escritor navarro ha hablado sobre su último libro `Los días que no existieron´. Se trata de un thriller en el que la protagonista, Julia, indaga a través de periodismo una curiosa relación entre el nazismo y ETA. Se trata de un libro en el que Daniel Ramírez refleja además una experiencia personal.