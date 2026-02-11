Runners Ciutat de València y Albal, corren en Super Running

Este miércoles llega una nueva edición de Super Running a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero.

En el programa de esta semana se hablará, por un lado, de la 15ª edición de la 10K Albal “Por Esa Sonrisa”, primera prueba que abrirá la 11ª edición del Circuit Solidari Parc Natural de l’Albufera El Corte Inglés. Se trata de una carrera organizada por la asociación Por Esa Sonrisa, con la colaboración del Colegio Santa Ana y San José de la Montaña, la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y el Ayuntamiento de Albal. Representantes del comité organizador ofrecerán todos los detalles de una prueba con un recorrido de 10 kilómetros que discurre por el casco urbano y el término municipal de Albal, destacando su enorme arraigo y su marcado carácter solidario, que la acompaña desde sus inicios. La carrera se celebrará el domingo a partir de las 9 horas.

Por otro lado, Super Running abordará la tercera prueba del Circuito de Carreras Populares de Valencia, que llegará con la 7ª Volta a Peu Runners Ciutat de València el próximo domingo a las 9 horas. La carrera tendrá la salida y meta en la avenida de Aragón, junto al estadio de Mestalla, y contará con 5 kilómetros totalmente homologados, lo que la convierte en una cita propicia para lograr grandes marcas. Miembros del club Runners Ciutat de València, entidad colaboradora en la organización, explicarán los entresijos de una prueba que podría reunir a cerca de 7.000 corredores. El club cuenta con más de 200 integrantes y destaca por su presencia constante en las pruebas deportivas de la ciudad y la provincia.

En el apartado de actualidad, el espacio runner informará sobre la apertura de inscripciones de la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, que se celebrará el 10 de enero de 2027. En su última edición, la prueba colgó el cartel de sold out dos meses antes, un hito que podría repetirse. Al mismo tiempo, se han abierto también las inscripciones del 5K Valencia Ibercaja, que celebra su quinta edición, permitiendo a los corredores realizar una aportación solidaria a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El programa también se hará eco del acto en el que el Medio Maratón Valencia y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, junto a la Fundación la Caixa, CaixaBank y la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), entregaron los trofeos a los vencedores de las categorías de personas con discapacidad de las ediciones de 2025, en las que participaron 84 corredores populares. La jornada contó con la charla de la atleta paralímpica Elena Congost, que logró en el Maratón Valencia 2025 el récord de Europa en categoría T12 con un tiempo de 2:54:36.