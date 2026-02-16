David García Sebastiá

Alzira, con todo preparado para la XVIII Semana de la Economía

En el Levante en Directe de este jueves hemos conocido cómo será la XVIII Semana de la Economía de Alzira que tendrá lugar del 16 al 20 de febrero en la Casa de la Cultura. La concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio de esta localidad valenciana ha explicado las principales líneas de este encuentro que tiene como objetivo analizar los principales retos económicos actuales y futuros, así como el impulso al empleo y al talento joven a través de iniciativas como el Espacio Talento Junior y el Espacio de Entrevistas Laborales. En esta edición de 2026 van a participar un total de 60 ponentes y la organización espera superar los datos del año pasado en el que se registraron 4.500 asistentes presenciales y más de 400.000 visualizaciones online.