Este domingo vive la Crida 2026 en Levante TV

Con la llegada de la Crida dará comienzo las esperadas Fallas de Valencia 2026. El tradicional pregón que se realiza desde las Torres de Serranos comenzará a las 19:30 horas. Con el acto de esta domingo empieza todo un mes de fiestas en el que las Falleras Mayores de València, sus cortes de honor, la pólvora, los monumentos y las comisiones falleras son las aunténticas protagonistas de este mes de marzo.

La Crida desde Levante Televisión

Vive la Crida 2026 desde las Torres de Serranos con todo el equipo de Fallas de Levante Televisión.

Jaume Bronchud presenta el especial «Crida 2026» que te acercará, minuto a minuto, desde las 18.00 horas todos los detalles de la cita más esperada por los falleros: el inicio de las Fallas de 2026. El ambiente festivo, la emoción, la pólvora y todos los protagonistas en una tarde de reencuentros.

Las Torres de Serrano marcan el inicio del calendario fallero con uno de los momentos más emotivos de todos; la Crida 2026. No hay marcha atrás. La Crida estará presidida por las Falleras Mayores de València: Marta Mercader y Carmen Prades. El acto comenzará a las 19.30 horas y, tras la intervención de las falleras mayores de València, finalizará con un espectáculo pirotécnico que sirve para abrir boca a lo que nos espera en apenas unos días, cuando empiecen las mascletaes y los castillos de fuegos artificiales.

El espectáculo de este año se llama [fók] y contará con la coreografía de Álvaro Cuenca, la cantante Lorena Calero y el diseñador Betto García. Además, les acompañarán los alumnos de la escuela de artes escénicas Enclave. La Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo y, por supuesto, interpretarán en directo los himnos oficiales para finalizar protocolariamente el acto.

Las Fallas en Levante TV

Durante todo el año, todos los sábados, no te pierdas el programa fallero decano de la televisión valenciana con aire desenvuelto, fresco y divertido. Tot És Festa informa, entretiene y propone debates a los espectadores sobre el mundo de las fallas de la manera más destacada. Programa presentado por Jaume Bronchud donde los espectadores tienen su cita con la diversión, la pluralidad y la opinión de una manera desenfadada. Redifusión del programa Domingos a las 14:00 y a las 22:30 horas.

Del 1 al 19 de marzo tienes una cita desde el balcón del Ayuntamiento de València con las mascletaes . El aroma de la pólvora acompañará las entrevistas en directo que realizaremos, tanto desde el balcón del consistorio como del balcón de Prensa Ibérica en la Plaza del Ayuntamiento. Dos puntos de actualidad para disfrutar del disparo del día.

La emoción volverá a ser la protagonista los días de Ofrenda, 17 y 18 de marzo. Desde las 15.30 horas viviremos todas las sensaciones al desfilar ante la Mare de Deu.

Y el día de San José, plantamos un programa especial a las 21.00 horas para prender fuego a las Fallas. Especial Cremà cerrará las Fallas de 2026.