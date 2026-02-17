Iván Penalba, el corredor que desafía los infiernos, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa esta noche a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero. En la edición de esta semana uno de los protagonistas será Iván Penalba. El ultrafondista valenciano logró completar en doce meses un hito que solo 18 personas en la historia han logrado: terminar las tres ultramaratones más extremas del mundo.

Penalba acabó cuarto en la Arrowhead 135, la ultramaratón más fría del mundo, disputada en Minnesota en temperaturas entre los -40 ºC y -50 ºC. El deportista, natural de Alfafar, tardó dos días en completar los 217 kilómetros de la Arrowhead 135. Y es que solo 18 personas en la historia han completado los denominados “Tres Infiernos”, es decir, la Badwater 135, carrera que se disputa en el Valle de la Muerte a unos 55 ºC; la Brazil 135, la maratón más húmeda del planeta; y la Arrowhead 135, la ultramaratón más gélida del mundo, con temperaturas de hasta -55 ºC.

Iván Penalba comenzó su trilogía en Brasil en enero de 2025, ganando la Brazil 135, la ultramaratón más húmeda y asfixiante del mundo. Unos meses después, en julio, terminó segundo en la Badwater 135. Y ahora, el ultrafondista valenciano ha finalizado cuarto en la Arrowhead 135, disputada en la gélida Minnesota. Penalba es el primer español y el segundo europeo en completar esta triple hazaña. El atleta de Alfafar comentará las experiencias vividas en cada una de ellas, el entrenamiento que tuvo que desarrollar para llevarlo a cabo y los próximos objetivos que se marca para este año.

Por otro lado, también pasarán por el programa representantes del Club Esportiu LGTBI+ Samarucs, que organiza el próximo 7 de marzo un evento deportivo en el que, cómo no, se incluye una carrera. Esta contará con dos distancias, una de 8 kilómetros y otra de 4 kilómetros. Las pistas de atletismo del Estadi del Turia serán el epicentro de una cita que tiene como objetivo fomentar la tolerancia y la no discriminación. La competición reunirá en Valencia a clubes y entidades LGTBI+ de toda España, a los que se puede sumar cualquier persona que quiera participar. Samarucs, el club deportivo LGTBI+ más longevo de València, fue fundado en 2003 y ofrece a todas las personas que lo deseen un entorno deportivo seguro y libre de discriminación, sea cual sea la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Noticias relacionadas

En el apartado de actualidad, Super Running hablará del acto de presentación que tuvo lugar en Valencia y que sirvió para dar a conocer el logotipo y la imagen corporativa del Campeonato de Europa Short Track 2027, que se celebrará entre el 4 y el 7 de marzo del próximo año en el Palau Velòdrom Lluis Puig. El programa runner también contará con representantes de la 10K Valencia Ibercaja By Kiprun, quienes explicarán la controversia generada por el aumento de la cuota de inscripción a la RFEA, que ha provocado malestar entre los corredores populares.