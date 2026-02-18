Penélope Maestro

THE-ARE y ESIC se unen para acercar el mundo laboral real a los futuros profesionales del sector

Los alumnos de ESIC descubrieron que la empresa con la que van a tener la oportunidad de trabajar, y acercarse a la realidad laboral durante los próximos meses, es THE -ARE. Una empresa valenciana dedicada al mundo de la moda, que sabe muy bien lo que es empezar desde cero. Sin duda, una oportunidad de trabajar con empresas reales y poder poner en práctica todo lo aprendido en estos meses