David García Sebastiá

Bioparc cumple 18 años en Valencia a lo grande

Pepa Crespo, directora de comunicación de Bioparc Valencia ha comentado todas las actividades que se van a desarrollar durante os próximos días, y hasta el 1 de marzo, con motivo del 18 aniversario del parque. Con una promoción especial, los visitantes podrían disfrutar de actividades en familia como los pintacaras o una gincana, así como disfrutar observando a las especies que este año tienen un componente especial como el nacimiento del rinoceronte Kairu, el aniversario del elefante Malik o poder observar de cerca a especies raras como el oricteropo o las ratas topo.