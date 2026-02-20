Bronchud arranca las Fallas con un fin de semana absolutamente fallero en Levante Televisión

La cuenta atrás para la Crida ya está en marcha y esta semana Tot és Festa, el programa dirigido y presentado por Jaume Bronchud, se convierte en antesala imprescindible del gran arranque oficial de las Fallas. El espacio calienta motores para el Especial Crida que el propio Bronchud comenzará este domingo a las 18:00 horas en Levante Televisión, en directo desde las Torres de Serranos, con un equipo de lo más fallero para la cita más esperada del año.

Como aperitivo, el programa ofrecerá un vídeo exclusivo que podrá verse íntegramente al día siguiente en el especial, avanzando algunas de las imágenes y emociones que marcarán uno de los momentos más esperados del calendario fallero, especialmente para Carmen y Marta, las falleras mayores de Valencia.

La tecnología también tendrá su protagonismo con la visita de Javier Tovar, impulsor de Falles.app, una de las aplicaciones móviles más completas del ecosistema fallero. Con ella, comisiones y falleros pueden consultar agenda, actos, información de fallas y contenidos actualizados en tiempo real. Tovar explicará cómo la digitalización está transformando la manera de vivir la fiesta y cómo la innovación puede convivir perfectamente con la tradición.

Además, Jaume Bronchud presentará la campaña solidaria de sudaderas “Hope”, una iniciativa que toma como inspiración el diseño de la falla municipal, obra de los artistas Alejandro Santaeulalia junto a Vicente Llácer, y que convertirá esa “esperanza” en una prenda solidaria. La recaudación se destina a fines benéficos, reforzando la vertiente social de las Fallas y demostrando que el arte efímero también puede dejar una huella permanente en forma de ayuda real.

La sección más irreverente llega con “Xarraeta i Masclets”, la tertulia más gamberra de la televisión fallera, esta semana con Jorge Guarro, Andoni Soriano y Merche Garín. Sobre la mesa, temas de plena actualidad que nos llevarán desde la inminente Crida y todo lo que la rodea hasta la iniciativa de los pañuelos verdes para proteger a los perros durante las Fallas, una campaña que busca identificar a las mascotas sensibles al ruido de la pirotecnia y fomentar el respeto hacia los animales en días de alta intensidad sonora. También se analizarán la protección legal del cargo de Fallera Mayor, el refuerzo de medidas para la protección del patrimonio histórico fallero, el récord de peticiones para asistir al balcón del Ayuntamiento durante las “mascletaes”, o el debate, todavía no cerrado, sobre los días no lectivos en los colegios de la Comunitat Valenciana durante la semana fallera.

Como resume Jaume Bronchud: «Estamos ante una de las semanas más emocionantes del año. La Crida es sentimiento puro, pero también es reflexión sobre cómo vivimos y protegemos nuestra fiesta. En Tot és Festa lo contamos todo», afirma el director y presentador.

Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube. El Especial Crida, por su lado, llega a Levante Televisión este domingo a las 18:00 horas.