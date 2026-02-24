Tot Pilota 24/02/26
Tot Pilota es la nueva apuesta de Levante TV, el grupo Prensa Ibérica y la Federación de Pilota Valenciana para seguir apoyando a nuestro deporte autóctono: la pilota valenciana. Actualidad sobre el mundo de la Pilota Profesional, Clubes, Escuelas, Rendimiento y Promoción. Todos los martes y los jueves, a partir de las 21 horas. 30 minutos de pilota valenciana en un espacio, conducido por el periodista César Molins, en colaboración con el Área de Comunicación de la Federació de Pilota Valenciana.
