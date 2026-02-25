Una carrera por la dana y Elizabeth Lara, protagonistas en Super Running

Super Running, el espacio dedicado al mundo del atletismo en Levante Televisión, emite este miércoles a las 21:30 horas un nuevo programa presentado por Juanma Romero, con especial protagonismo para la Carrera Solidaria 1km1vida València, una cita benéfica que celebrará su quinta edición el próximo 29 de marzo en Albal y cuya recaudación íntegra se destinará a la Fundación Vicente Ferrer para apoyar a las comunidades afectadas por la dana. El programa también contará con la presencia de la corredora de montaña Elizabeth Lara Expósito, del Serrano Club Atletismo, que repasará su trayectoria y objetivos deportivos, además de abordar otras noticias de actualidad como la iniciativa fallera World Record en homenaje al Maratón de Valencia y el inicio de la 12ª edición del circuito RunCáncer, reafirmando el compromiso del deporte con la solidaridad y la acción social.