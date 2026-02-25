La Semana Valenta tendrá su plato con la Selección Española / David García Sebastiá

La Semana Valenta tendrá su plato con la Selección Española

En el Som Valenciana de esta semana, hemos charlado con Jose Luis Menchero, Menchi, director del área de fútbol femenino de la FFCV, sobre la Semana Valenta que celebrará este año su 8ª edición. Con un gran número de actividades programadas, el foco estará puesto principalmente en el partido que disputará la Selección Española ante Islandia en el estadio Skyfy Castalia, valedero para la clasificación de cara al Mundial y que tendrá lugar el próximo 3 de marzo.