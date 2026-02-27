La Crida arrasa en audiencia y marca el ritmo de unas Fallas que ya laten en “Tot és Festa”

Las Fallas ya están oficialmente en la calle y «Tot és Festa», el programa dirigido y presentado por Jaume Bronchud, celebra el éxito rotundo de la retransmisión de la Crida ofrecida el pasado domingo por Levante Televisión. El especial, emitido en directo desde las Torres de Serranos, se convirtió en uno de los grandes acontecimientos audiovisuales del inicio fallero, acompañando a miles de espectadores en el momento en que Valencia dio la bienvenida a sus fiestas grandes.

La emoción vivida en la Crida, con las palabras de las máximas representantes y el ambiente único que se genera bajo las torres, será la gran protagonista del programa de esta semana. Imágenes exclusivas, análisis y los momentos más comentados formarán parte de una entrega que respirará ambiente fallero de principio a fin.

El programa arrancará con la sección “Gent de casal”, que contará con la visita del cuadro de honor de la falla San Vicente – Periodista Azzati. Sus representantes compartirán cómo están viviendo este año fallero, cómo afrontan las semanas grandes que ya han comenzado y qué significa para la comisión formar parte activa de un ejercicio que ya está en plena ebullición. Una conversación cercana que pondrá el foco en la ilusión, el trabajo y la germanor que se respira en los casales y, de manera especial, en este, uno de los más céntricos de Valencia.

El análisis más vibrante llegará con “Xarraeta i Masclets”, la sección que comanda Jaume Bronchud junto a Cristina Estévez, Jorge Guarro y Toni Segovia. La tertulia abordará el impacto de la Crida, los momentos más destacados del acto, la puesta en escena, la respuesta del público y todo lo que ha generado conversación en el mundo fallero. Con su estilo directo, plural y desenfadado, la mesa ofrecerá una visión completa de un evento que marca el punto de no retorno hacia la semana grande junto con otros temas de actualidad.

Como destaca Jaume Bronchud, «La Crida no es solo un acto institucional, es un latido colectivo. El éxito de la retransmisión demuestra que las Fallas se viven con intensidad dentro y fuera de la plaza. Esta semana el programa es, más que nunca, un reflejo de esa emoción compartida».

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube. Desde el domingo, además, a las 13:30 horas, Levante Televisión retransmite también las “mascletàs” en directo desde la plaza del Ayuntamiento.