Tot és Festa - 28/02/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 28/02/26

El programa Tot és Festa, dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, centra su nueva entrega en el éxito de la retransmisión de la Crida, emitida en directo desde las Torres de Serranos, uno de los actos que marcan el arranque oficial de las Fallas en Valencia. El especial, seguido por miles de espectadores, se ha consolidado como uno de los grandes hitos audiovisuales del inicio fallero, y el programa repasará ahora las imágenes más emotivas, los discursos de las máximas representantes y el ambiente vivido bajo las torres. Además, la sección “Gent de casal” contará con la participación del cuadro de honor de la Falla San Vicente – Periodista Azzati, que compartirá cómo afrontan las semanas grandes, mientras que la tertulia “Xarraeta i Masclets” analizará el impacto del acto, la puesta en escena y los temas de actualidad que ya centran el debate fallero, reforzando el papel del espacio como referente televisivo en la cobertura de la fiesta.