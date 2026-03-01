La Crónica | Del cómic de Paco Roca al óleo de Antonio Ovejero: Arte y reflexión a ritmo de Jazz / David García Sebastiá

El programa "La Crónica" de Levante Televisión dedicó su última emisión a la confluencia entre la memoria histórica, el arte visual y el jazz, contando con la participación destacada del laureado autor de cómics Paco Roca, quien profundizó en la importancia de recuperar el pasado a través de obras como Arrugas y Regreso al Edén. La propuesta cultural se completó con la entrevista al pintor emergente Antonio Ovejero, quien expuso su técnica de realismo figurativo al óleo y detalló su próxima muestra en la feria AR Madrid. Todo el encuentro estuvo armonizado por la música en directo de un trío de jazz formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia, y culminó con la creación de un dibujo original realizado por el propio Roca para la colección del programa.