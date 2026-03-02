Bea Carrascosa

Alaquàs enciende el corazón fallero con una Crida cargada de emoción y orgullo

La Crida celebrada en Alaquàs volvió a convertirse en el momento simbólico que marca el inicio de las Fallas en el municipio, recordando la identidad y el sentimiento colectivo que despierta el esperado “ja estem en Falles”. Tras meses de espera, la emoción contenida estalló en aplausos y orgullo compartido, en un acto donde cada palabra pronunciada encendió la chispa que acompañará a los vecinos hasta el último disparo pirotécnico. Más allá de inaugurar oficialmente el calendario festivo, la Crida volvió a abrir la puerta a un sentimiento que une a todo el pueblo, confirmando que Alaquàs ya vive intensamente sus Fallas, con el corazón más encendido que nunca.