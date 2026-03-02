Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin
IV Foro de Municipalismo | Ainhoa Moll directora Editorial Prensa Ibérica

IV Foro de Municipalismo | Ainhoa Moll directora Editorial Prensa Ibérica

David García Sebastiá

IV Foro de Municipalismo | Ainhoa Moll directora Editorial Prensa Ibérica

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Bienvenida de Ainhoa Moll, directora Editorial Prensa Ibérica en la primera jornada del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV. Tras el éxito de las 3 ediciones anteriores, Levante-EMV enarbola de nuevo la bandera del municipalismo. El IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV se centrará fundamentalmente en la gestión por parte de cada una de las administraciones y de las empresas y entidades que ofrecen servicios esenciales para que la vida en los municipios.

TEMAS

Tracking Pixel Contents