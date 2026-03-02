IV Foro de Municipalismo | Raúl Mérida
Participación de Raúl Mérida, Comisionado de la Generalitat para la reconstrucción, en la primera jornada del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV. Tras el éxito de las 3 ediciones anteriores, Levante-EMV enarbola de nuevo la bandera del municipalismo. El IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV se centrará fundamentalmente en la gestión por parte de cada una de las administraciones y de las empresas y entidades que ofrecen servicios esenciales para que la vida en los municipios.
Últimos vídeos
Conflicto en Oriente Próximo