IV Foro de Municipalismo | Recuperando el Pexinot el gran depurador de l’Albufera
Ponencia José Luis Crespo Responsable de Conservación Fundación Oceanogràfic Recuperando el Pexinot el gran depurador de l’Albufera en la primera jornada del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV. Tras el éxito de las 3 ediciones anteriores, Levante-EMV enarbola de nuevo la bandera del municipalismo. El IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV se centrará fundamentalmente en la gestión por parte de cada una de las administraciones y de las empresas y entidades que ofrecen servicios esenciales para que la vida en los municipios.
