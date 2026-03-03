IV Foro de Municipalismo | Avanzar hacia la ansiada reconstrucción para crear mejores ciudades / David García Sebastiá

IV Foro de Municipalismo | Avanzar hacia la ansiada reconstrucción para crear mejores ciudades

Esta fue la principal conclusión que se extrajo tras la primera jornada del IV Foro Municipalismo organizado por Levante-EMV. La sede de la Fundación Bancaja reunió, un año más, a numerosos alcaldes y alcaldesas de la provincia, responsables autonómicos y estatales y representantes de empresas que gestionan servicios esenciales en los municipios, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación entre administraciones para acelerar la recuperación tras la riada. Así como reivindicaron la necesidad de adaptar los municipios para hacer frente a futuros episodios climáticos extremos.