Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

IV Foro de Municipalismo | Cierre de las jornadas por Natalia Enguix / David García Sebastiá

IV Foro de Municipalismo | Cierre de las jornadas por Natalia Enguix

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Cierre del foro por la vicepresidenta Diputación de València Natalia Enguix en la segunda jornada del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV. Este año se ha centrado fundamentalmente en la gestión por parte de cada una de las administraciones y de las empresas y entidades que ofrecen servicios esenciales para que la vida en los municipios. Hemos vuelto a dar voz a los responsables de la política local para que trasladen sus inquietudes en materia de vivienda, industria, movilidad, desarrollo local, despoblación… Y, por supuesto, la reconstrucción tras la DANA ha vuelto a ser eje temático central con la participación de alcaldes y alcaldesas y de los máximos responsables de la reconstrucción en la GVA y Gobierno Central. Dos jornadas intensas de debate y puesta en común que han tenido una amplia difusión en nuestro diario. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents