Super Running se marcha a correr a la montaña

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero.

El programa de esta semana va a conocer dos pruebas de montaña que se celebrarán en dos localidades valencianas.

Por un lado, se hablará de la 14ª edición del Riba-roja Trails. Esta prueba tendrá lugar el próximo 29 de marzo y contará con un total de tres distancias para los corredores. Toni Montoya, director técnico del CD Metaesport, club organizador de la carrera, dará todos los detalles de la misma. El Trail ofrece tres modalidades en función de la experiencia y el reto que quiera asumir cada deportista: una de 20 kilómetros con un desnivel de 800 metros, otra de 10 kilómetros con un desnivel de 400 metros, y una más asequible de 6 kilómetros con un desnivel de 200 metros. La prueba está incluida dentro del calendario autonómico de Trail Running de la Federación Autonómica de la Comunidad Valenciana, así como en el Campeonato Autonómico de Trail Running individual y por equipos. Con un límite máximo de 800 inscritos, la organización premiará a los tres equipos más numerosos.

Super Running se desplazará también hasta la localidad de El Rebollar, que acogerá el próximo 28 de marzo la 4ª edición del Trail Nocturno Peña Lechuga. Jordi Soriano y David Giménez, cabezas visibles de la organización, explicarán la evolución de una prueba que, pese a su juventud, ya es referente en la comarca. Este Trail cuenta con una distancia de 15 kilómetros y presenta un desnivel de 500 metros. Uno de los grandes alicientes es disfrutar del entorno natural y el atractivo añadido de correr por la noche. La prueba busca acercar el entorno rural a los participantes y consolidarse como una cita destacada del calendario.

En el apartado de actualidad, el programa abordará la acción “Comparte Maratón Valencia”, impulsada por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Este programa de compromiso social se articula en tres líneas: clubes, instalaciones y competiciones, con el objetivo de fortalecer el atletismo valenciano. “Comparte Maratón Valencia - Clubes” apoya el deporte base con ayudas económicas; “Comparte Maratón Valencia - Instalaciones” se centra en mejorar infraestructuras deportivas; y “Comparte Maratón Valencia - Competiciones” busca reforzar y dar visibilidad a las citas atléticas locales.

Además, en Super Running escucharemos las sensaciones de Quique Llopis, que recientemente consiguió el récord de España en los 60 metros vallas, y se dará a conocer el calendario definitivo del Circuito de Carreras Populares de Valencia tras el aplazamiento de la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, que se disputará el 14 de junio.