La Crida de Picassent marca l'inici de les Falles de 2026

César Molins

Valencia
La localitat valenciana de Picassent ha donat el tret d’eixida a les Falles de 2026, este dissabte 28 de febrer, i ho fet amb una tradicional i multitudinaria Crida, que ha omplit la Plaça de l’Ermita d’esta població de la comarca de l’Horta Sud. Les Falleres Majors de les 8 comissions de Picassent, les grans i les Infantils, han donat la benvinguda a les festes de Sant Josep en un acte que ha començat amb un espectacle artístic i ha acabat amb la interpretació de l´Himne Regional de la Comunitat Valenciana i un espectacular castell de focs artificials.

