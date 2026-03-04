Foios acull la multitudinària Encontrà de l'Agrupació de Falles l'Horta Nord
Més de 1.500 falleres i fallers, de diverses localitats de la comarca de L'Horta Nord, han pres els carrers de Foios, este diumenge 1 de març, per tal de participar en una nova edició de l’Encontrà, un acte que va camí dels 50 anys. Enguany, la Falla amfitriona ha sigut la Falla Màrtirs i Adjacents. L’homenatge als alcaldes i alcaldesses dels pobles participants i l’Himne Regional de la Comunitat Valenciana han tancat l'acte.