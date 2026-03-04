IV Foro de Municipalismo | Resumen de la segunda jornada / David García Sebastiá

Segunda jornada del IV Foro de Municipalismo de Levante-EMV. Este año se ha centrado fundamentalmente en la gestión por parte de cada una de las administraciones y de las empresas y entidades que ofrecen servicios esenciales para que la vida en los municipios. Hemos vuelto a dar voz a los responsables de la política local para que trasladen sus inquietudes en materia de vivienda, industria, movilidad, desarrollo local, despoblación… Y, por supuesto, la reconstrucción tras la DANA ha vuelto a ser eje temático central con la participación de alcaldes y alcaldesas y de los máximos responsables de la reconstrucción en la GVA y Gobierno Central. Dos jornadas intensas de debate y puesta en común que han tenido una amplia difusión en nuestro diario.