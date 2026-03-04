Pedro de la Torre, un corredor Olympikus de alto nivel / David García Sebastiá

En Levante Televisión y de la mano de Olympikus hemos conocido a Pedro de la Torre. Se trata de un deportista multidisciplinar, especializado en pruebas de montaña y asfalto, y que ha sido reconocido por el Consejo Superior de Deportes como Deportista de Alto Nivel. Patrocinado por Olympikus, este corredor alicantino participó en el 10K de la Benidorm Half y ha hablado de su trayectoria, así como de sus objetivos para la próxima temporada en los que irá de la mano de la marca de zapatillas brasileña.