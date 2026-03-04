Super Running | Montaña, actualidad y élite del atletismo / David García Sebastiá

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero en Levante Televisión, dedica su nueva entrega al trail running valenciano con un amplio repaso a la 14ª edición del Riba-roja Trails, que se celebrará el 29 de marzo con tres distancias y puntuable para el calendario autonómico, y al Trail Nocturno Peña Lechuga, cita que tendrá lugar el 28 de marzo en El Rebollar y que combina naturaleza y competición nocturna. El espacio también abordará la vertiente solidaria y de impulso al atletismo base del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich mediante el proyecto “Comparte Maratón Valencia”, promovido junto a la Sociedad Deportiva Correcaminos, además de recoger las impresiones del vallista Quique Llopis tras batir el récord de España en 60 metros vallas y confirmar el calendario definitivo del Circuito de Carreras Populares de Valencia.