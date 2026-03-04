Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesHuelga MetrovalenciaPrecio gasóleoTransporte carreteraFallas vientoProtectores antilluviaHorno S. NicolásJueza danaPuente SinarcasOfrenda horarios
instagramlinkedin

Super Running | Montaña, actualidad y élite del atletismo / David García Sebastiá

Super Running | Montaña, actualidad y élite del atletismo

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero en Levante Televisión, dedica su nueva entrega al trail running valenciano con un amplio repaso a la 14ª edición del Riba-roja Trails, que se celebrará el 29 de marzo con tres distancias y puntuable para el calendario autonómico, y al Trail Nocturno Peña Lechuga, cita que tendrá lugar el 28 de marzo en El Rebollar y que combina naturaleza y competición nocturna. El espacio también abordará la vertiente solidaria y de impulso al atletismo base del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich mediante el proyecto “Comparte Maratón Valencia”, promovido junto a la Sociedad Deportiva Correcaminos, además de recoger las impresiones del vallista Quique Llopis tras batir el récord de España en 60 metros vallas y confirmar el calendario definitivo del Circuito de Carreras Populares de Valencia.

TEMAS

Tracking Pixel Contents