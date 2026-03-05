SUMMIT 4: Tecnologías Digitales Habilitadoras. Inteligencia Artificial, Big Data y futuro de la Pyme
SUMMIT 4 | Bajo el título 'Tecnologías Digitales Habilitadoras: IA, Big Data e IoT', organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) y su Oficina Acelera Pyme, vamos a descubrir cómo pasar de la teoría a la implementación real para ganar competitividad. Hoy el viaje que os proponemos recorre todo el ciclo del dato, desde que nace en el sensor hasta que se convierte en una decisión inteligente: 1. El Dato en la Educación: David Carrilero nos mostrará cómo la IA está transformando el aprendizaje y la gestión del talento. 2. La Estrategia de Negocio: Juanjo Milla aterrizará la IA a la cuenta de resultados y la estrategia empresarial. 3. La Innovación Aplicada: María Blasco (ITI) nos hablará de cómo los institutos tecnológicos ayudan a la pyme a adoptar estas soluciones. 4. La Operación Digital: Roberto Milán (knowmad mood) nos explicará cómo escalar estas tecnologías en entornos reales. 5. El Talento Especializado: Sergio Esparcia (valgrAI) cerrará explicando el papel crucial de la formación de alto nivel en IA en la región.