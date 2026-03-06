Secciones

Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron la Exposición de Indumentaria Valenciana

Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron la Exposición de Indumentaria Valenciana

Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron la Exposición de Indumentaria Valenciana

Valencia
Las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron el pasado miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas la Exposición de Indumentaria Valenciana en la plaza interior de Nuevo Centro. La muestra, organizada por la Asociación Valenciana de Indumentaristas, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir de cerca la riqueza, tradición y detalles artesanales de la indumentaria valenciana, uno de los elementos más representativos de la cultura fallera. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 18 de marzo.

