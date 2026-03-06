Las Fallas se multiplican y también los debates: “Tot és Festa” analiza si la fiesta puede morir de éxito

Las Fallas ya se sienten en cada rincón de la ciudad y Levante Televisión está apostando con fuerza por acercar la fiesta a los espectadores con la retransmisión diaria de las mascletaes desde la plaza del Ayuntamiento, más allá del propio programa «Tot és Festa», consolidando su compromiso con la divulgación de la fiesta y su actualidad.

El programa dirigido y presentado por Jaume Bronchud repasará esta semana algunas de las noticias que más debate están generando en el mundo fallero, desde la situación del oficio de artista fallero hasta el crecimiento del censo de comisiones, pasando por la transformación de la fiesta en la ciudad.

Uno de los temas destacados llega tras el comunicado del artista fallero Paco Torres, uno de los nombres reconocidos del sector, que ha anunciado un paréntesis en su actividad plantando fallas en València tras años de trabajo continuado. El propio artista ha explicado que se trata de una decisión “meditada y necesaria” para reencontrarse con su vocación creativa después de una intensa trayectoria profesional.

El debate sobre la situación del sector se ha intensificado además por las inspecciones de trabajo realizadas en talleres de artistas falleros en plena recta final previa a la plantà. Tanto el Gremio Artesano de Artistas Falleros como representantes del mundo fallero han mostrado su preocupación por el momento elegido para estas actuaciones, al coincidir con los días de mayor carga de trabajo para los talleres. Desde el colectivo se insiste en que las inspecciones son necesarias, pero se reclama que se realicen en otros momentos del año para no interferir en la producción de las fallas.

Mientras tanto, la ciudad empieza a transformarse con los primeros signos visibles de la fiesta. Las carpas falleras ya comienzan a instalarse en numerosos barrios, convirtiendo calles y plazas en espacios de convivencia donde las comisiones desarrollarán gran parte de su actividad durante los días grandes de las Fallas. Este despliegue urbano refleja la dimensión social de la fiesta y el protagonismo del casal y la vida fallera en el espacio público. Además, la Federación de Fallas de Especial Ingenio y Gracia (FFEIG) celebró recientemente uno de sus encuentros en el casal de la falla Zapadores, reuniendo a representantes de las distintas comisiones candidatas al I+G para seguir reivindicando el ingenio y la sátira como elementos esenciales de las fallas de 2026.

Todo ello ocurre en un contexto de crecimiento constante. El censo fallero continúa disparándose, con miles de falleros y falleras inscritos en las comisiones de València y su área metropolitana. Un fenómeno que confirma la enorme vitalidad de la fiesta, pero que también plantea una reflexión cada vez más presente en el mundo fallero: ¿pueden las Fallas morir de éxito?

Este y otros asuntos serán analizados en el “Consell de savis”, la mesa de debate del programa, donde José Vicente Marco, Julio Torras y Fernando Manjón aportarán su visión sobre el presente y el futuro de la fiesta. Con su habitual tono directo, la tertulia abordará los retos que afrontan las Fallas en un momento de expansión y popularidad sin precedentes.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. El programa también puede verse a la carta a través de las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.