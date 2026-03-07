Tot és Festa - 07/03/26 / David García Sebastiá

Levante Televisión continúa reforzando su apuesta por la actualidad fallera con una nueva entrega del programa «Tot és Festa», dirigido y presentado por Jaume Bronchud, que repasará algunos de los asuntos que más debate están generando en el mundo de las Fallas. El espacio abordará la situación del sector de artistas falleros tras el anuncio de Paco Torres de hacer un paréntesis en su actividad en València, así como la polémica por las inspecciones de trabajo realizadas en talleres en plena recta final antes de la plantà. Además, el programa analizará el crecimiento del censo fallero y la transformación que vive la fiesta, mientras la ciudad comienza a llenarse de carpas falleras y actividad en los casales. Todo ello se debatirá en el “Consell de savis” con la participación de José Vicente Marco, Julio Torras y Fernando Manjón, en una edición que vuelve a poner el foco en los retos y el futuro de una fiesta en constante expansión.