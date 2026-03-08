Así ha sido el disparo del 8 de marzo es de la pirotecnia Martí / David García Sebastiá

🧨 Pirotecnia Martí ha sido la encargada de disparar la mascletà de este 8 de marzo de las fallas de València en la plaza del Ayuntamiento de València. Del 1 al 19 de marzo tienes una cita desde el balcón del Ayuntamiento de València con las mascletaes . El aroma de la pólvora acompañará las entrevistas en directo que realizaremos, tanto desde el balcón del consistorio como del balcón de Prensa Ibérica en la Plaza del Ayuntamiento. Dos puntos de actualidad para disfrutar del disparo del día. La emoción volverá a ser la protagonista los días de Ofrenda, 17 y 18 de marzo. Desde las 15.30 horas viviremos todas las sensaciones al desfilar ante la Mare de Deu. Y el día de San José, plantamos un programa especial a las 21.00 horas para prender fuego a las Fallas. Especial Cremà cerrará las Fallas de 2026. Más información