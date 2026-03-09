III Foro ALIA: “ALIA y las factorías de IA: competitividad empresarial inteligente” / David García Sebastiá

III Foro ALIA: “ALIA y las factorías de IA: competitividad empresarial inteligente”

València acogerá el próximo 10 de marzo el III Foro ALIA, bajo el título “ALIA y las factorías de IA: competitividad empresarial inteligente”, un encuentro que reunirá a empresas, administración e instituciones para reflexionar sobre las condiciones necesarias para que la inteligencia artificial se adopte con impacto real, garantías y visión de futuro. El foro, impulsado por CENID, contará con la participación de Diego Perino, director del Instituto de IA del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), quien analizará el papel de estas capacidades tecnológicas en el nuevo escenario europeo. La cita tendrá lugar a las 11:00 horas en la Sala Ausiàs March de la Fundación Bancaja, con el patrocinio de Lynx View y la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y valgrAI, en una iniciativa que apuesta por la colaboración entre ciencia, empresa y administración para avanzar hacia una IA generativa ética, multilingüe y alineada con los valores europeos. Más información