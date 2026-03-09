Superbasket 09/03/26 / David García Sebastiá

Espacio semanal enfocado al Valencia Basket. El programa cubre la actualidad del equipo masculino y femenino que compiten tanto en la liga española como en la competición europea. Se realizan entrevistas a jugadores y entrenadores con el análisis de los rivales, resúmenes de los partidos,… L'Alqueria del Basket es otro apartado importante ya que se da a conocer a los equipos de niñas y niños que conforman la extensa escuela del club taronja. Los peñistas y seguidores tienen su rincón para opinar sobre el desarrollo de la temporada de su equipo. Con Juanma Romero.