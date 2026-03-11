La 10KFem y el entrenamiento fallero, en Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero en Levante Televisión.

En la edición de esta semana se hablará por un lado de la 10KFem, que este año celebrará su 12ª edición. La prueba tendrá lugar el próximo domingo 29 de marzo.

Maravillas Aparicio, directora de la carrera, y Mariló Colomino, speaker de la misma, darán todos los detalles de esta 10KFem que va camino de récord, ya que está a punto de agotar los dorsales con más de 3.000 corredoras inscritas. Cabe recordar que esta 10KFem es la única carrera femenina homologada de España y atrae cada año a mujeres de todo el país y de muchos otros rincones del mundo, consolidando la prueba como uno de los eventos deportivos femeninos más importantes de España. Fiel a su objetivo de ofrecer a las corredoras de élite la mejor carrera popular y la experiencia más cercana a la élite para las corredoras populares, la 10KFem aumenta hasta 7 los cajones de salida y presenta un nuevo recorrido homologado. Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las corredoras pueden destinar 1 o 3 euros. En 2026 será la Asociación Red Aminata, establecida en València, y que trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina. La Carrera 10KFem es una carrera popular de categoría femenina organizada por Nosotras Deportistas, cuyo objetivo es fomentar el deporte femenino e impulsar la presencia de más mujeres en todos los ámbitos de decisión del deporte, desde la base hasta la élite.

Por otro lado, Super Running también hablará de un evento importante que vincula al running con las Fallas y que no es otro que el tradicional entrenamiento fallero que este año celebra su 19ª edición. Este entrenamiento no competitivo tendrá lugar el próximo 18 de marzo con la plaza del Doctor Collado como punto de encuentro. A partir de ahí se iniciará un recorrido por algunas de las fallas más emblemáticas de la ciudad y con un total de 10 kilómetros en el que los corredores combinarán su pasión por el running y las Fallas. Para finalizar, los participantes podrán disfrutar de un tradicional chocolate con buñuelos. Alfredo Pastor, uno de los organizadores de esta curiosa iniciativa, hablará de la logística y de la participación, que está abierta a todo aquel que quiera hacerlo.

En el apartado de actualidad, Super Running hablará de cómo marchan los preparativos del G.P. Velas Maraton 3.0. Esta carrera tendrá lugar el próximo 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo. Con la opción de correr dos distancias de 4 y 10 kilómetros, se trata de una prueba original, ya que el trazado discurre íntegramente por el asfalto del circuito. El objetivo de la organización es superar los 1.000 inscritos, hito factible ya que son ya más de 800 los corredores apuntados.