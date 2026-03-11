Super Running | La 10KFem y el entrenamiento fallero / David García Sebastiá

Super Running, el programa de Levante Televisión presentado por Juanma Romero, abordará esta semana la actualidad del running con especial atención a la 10KFem, que celebrará su 12ª edición el próximo 29 de marzo y está cerca de alcanzar las 3.000 corredoras inscritas, consolidándose como una de las principales carreras femeninas de España. En el programa participarán Maravillas Aparicio y Mariló Colomino, que explicarán las novedades de esta edición, entre ellas el nuevo recorrido homologado y el aumento de cajones de salida. Además, el espacio también hablará del tradicional entrenamiento fallero, que celebrará su 19ª edición el 18 de marzo con un recorrido de 10 kilómetros por varias fallas de València, y repasará los preparativos del G.P. Velas Maraton 3.0, que se disputará el 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo y que ya supera los 800 corredores inscritos.