Escuchar bien es vivir mejor | Episodio 04 / David García Sebastiá

El programa “Escuchar bien es vivir mejor” regresa esta semana a Levante Televisión con una nueva entrega centrada en la importancia de la salud auditiva y su impacto directo en la calidad de vida. De la mano de Sandra Chulvi, técnica de Grand Audition. El programa reivindica la prevención, la confianza y el acompañamiento profesional como claves para cuidar el oído sin miedo ni dolor, en un entorno cercano y humano que trata al paciente como parte de la familia. En Grand Audition te escuchan, te cuidan y te acompañan como si fueras de la familia, apostando por un trato cercano y profesional.