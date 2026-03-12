Falles'26 | Especial Mascletà 12: Pirotecnia Alpujarreña / David García Sebastiá

🧨 Pirotecnia Alpujarreña es la encargada de disparar la mascletà de este 12 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de València. Del 1 al 19 de marzo tienes una cita desde el balcón del Ayuntamiento de València con las mascletaes . El aroma de la pólvora acompañará las entrevistas en directo que realizaremos, tanto desde el balcón del consistorio como del balcón de Prensa Ibérica en la Plaza del Ayuntamiento. Dos puntos de actualidad para disfrutar del disparo del día. La emoción volverá a ser la protagonista los días de Ofrenda, 17 y 18 de marzo. Desde las 15.30 horas viviremos todas las sensaciones al desfilar ante la Mare de Deu. Y el día de San José, plantamos un programa especial a las 21.00 horas para prender fuego a las Fallas. Especial Cremà cerrará las Fallas de 2026.