Falles'26 - Lectura de Premios fallas infantiles / David García Sebastiá

Falles'26 - Lectura de Premios fallas infantiles

Desde las 19.55 horas sigue en directo la lectura de premios de las fallas infantiles de 2026. Junta Central Fallera da a conocer la falla ganadora en cada una de las secciones. El presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballestar, leerá la clasificación con el listado de premios de cada una de las secciones de las fallas de València. Cada sección es importante, pero toda la atención está enfocada hacia la Sección Especial. Y mañana a la misma hora será el turno de los premios de las fallas grandes. Y recuerda que del 1 al 19 de marzo tienes una cita desde el balcón del Ayuntamiento de València con las mascletaes . El aroma de la pólvora acompañará las entrevistas en directo que realizaremos, tanto desde el balcón del consistorio como del balcón de Prensa Ibérica en la Plaza del Ayuntamiento. Dos puntos de actualidad para disfrutar del disparo del día. La emoción volverá a ser la protagonista los días de Ofrenda, 17 y 18 de marzo. Desde las 15.30 horas viviremos todas las sensaciones al desfilar ante la Mare de Deu. Y el día de San José, plantamos un programa especial a las 21.00 horas para prender fuego a las Fallas. Especial Cremà cerrará las Fallas de 2026.