Penélope Maestro

La Falla Sant Vicent y la Falla Mestre Serrano, triunfadores en Aldaia

Aldaia vivió una de las jornadas más esperadas del calendario fallero con la entrega de premios de las fallas 2026. La Falla Sant Vicent logró el máximo galardón en la categoría de monumentos grandes, mientras que la Falla Mestre Serrano se impuso en infantiles. La Falla Sant Vicent se alzó con el primer puesto en la categoría grande, seguida por Sant Antoni y Colònia, que completaron el podio. En la categoría infantil, Mestre Serrano consiguió el primer premio, consolidando un año brillante en el que también logró el ninot indultado tanto infantil como grande, además del galardón a la mejor escena de representantes infantiles y el ingenio y gracia en categoría grande. Saletta y Sant Vicent ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.