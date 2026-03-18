En directo, segundo día de Ofrenda en las Fallas de València 2026 / David García Sebastiá

En directo, segundo día de Ofrenda en las Fallas de València 2026

Sigue en directo desde Levante Televisión el acto más multitudinario de la semana fallera: la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad de València. Desde las 16.00 horas, en esta segunda jornada, miles de falleros, falleras y músicos desfilarán por los dos itinerarios del acto -la calle de la Paz y la calle Sant Vicente- para entregar sus ramos de flores para confeccionar el manto de la virgen en su espectacular cadafal, completamente restaurado para las fallas de este año. Al caer en fin de semana, se espera que más de 100.000 personas desfilen por la plaza durante las dos jornadas. Y recuerda, del 1 al 19 de marzo tienes una cita desde el balcón del Ayuntamiento de València con las mascletaes. El aroma de la pólvora acompañará las entrevistas en directo que realizaremos, tanto desde el balcón del consistorio como del balcón de Prensa Ibérica en la Plaza del Ayuntamiento. Dos puntos de actualidad para disfrutar del disparo del día. Y el día de San José, plantamos un programa especial a las 21.00 horas para prender fuego a las Fallas. Especial Cremà cerrará las Fallas de 2026.